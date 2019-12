Sledujte remasterovaný trailer k WoW: Fury of the Sunwell

Před více než deseti lety vyšel obsahový patch 2.4.0 pro World of Warcraft nazvaný Fury of the Sunwell. Zpřístupnil ostrov Sunwell Isle, který zahrnoval nové denní úkoly, instanci pro pět hráčů i raid. Na dobový trailer se můžete podívat zde. Pokud vás téma zajímá, zkuste tento nový, neoficiální remaster od skupiny IK edit. Vypadá skvěle.