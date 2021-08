Na listopad se chystá další edice Skyrimu

Letos 11. listopadu to bude přesně deset let od vydání RPG The Elder Scrolls V: Skyrim. Bethesda si toto výročí k pobavení hráčů nenechá ujít a v tento den vydá novou edici nazvanou The Skyrim Anniversary Edition, která zahrnuje speciální edici z roku 2016 s novým obsahem.

„Výroční edice obsahuje plnou hru a všechna tři rozšíření – Dawnguard, Hearthfire a Dragonborn – a také všechna vylepšení ze speciální edice The Elder Scrolls V: Skyrim. Výroční edice obsahuje také více než 500 unikátních částí obsahu Creation Clubu, včetně úkolů, dungeonů, bossů, zbraní, kouzel a dalších,“ píše se v oznámení.