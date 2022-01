Mohli poslat roboty, namísto toho se na Mars vypraví Rabbids, tedy šílení králíci od Ubisoftu. Rabbids Invasion Special: Mission to Mars bude hodinová CGI podívaná a na streamovací platformě Netflix ji uvidíme od 18. února. Více prozradí trailer níže.

Kromě toho vzniká ještě plnohodnotný film, o tom už jsme ovšem dlouho neslyšeli. Co se her týče, na letošek se chystá akční strategie Mario + Rabbids: Sparks of Hope, pokračování Mario + Rabbids: Kingdom Battle.