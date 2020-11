Shadow of Mordor ztratí na konci roku online podporu

Šest let od vydání povedené rubačky ze světa Pána prstenů vypnou provozovatelé Shadow of Mordor servery. Tuto převážně singleplayerovou hru si samozřejmě budete moci zahrát i nadále, jen bez některých pokročilých funkcí, jako jsou žebříčky, vendetta mise nebo přenos nepřátel do druhého dílu Shadow of War. Jestli toužíte po všech trofejích, raději si pospěšte, dohnat ty zbývající můžete do 31. prosince.