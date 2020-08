Šest z deseti nejprodávanějších krabicovek v Británii je na Switch

Pokud mluvíme o prodeji krabicových her ve Velké Británii za uplynulý týden, do první desítky se probojovalo hned šest her na Switch. Nintendo si užívá období před příchodem nové generace konzolí, kdy se Switchi výrazně daří. Ostatně největším letošním hitem je simulátor života na opuštěném ostrově Animal Crossing: New Horizons, který se opět vyhoupl na první příčku a odsunul tak skvělou samurajskou záležitost Ghost of Tsushima na pozici druhou.

Novinka v podobě propadáku Fast & Furious: Crossroads od tvůrců Project Cars startuje ze 17. místa (via Games Industry).