Serious Sam 4 se opozdí až do září

Když jsme počátkem měsíce přinesli přehled nejočekávanějších srpnových her, mnozí z vás se ptali, jestli jsme náhodou nezapomněli na Serious Sama 4. Vězte, že nezapomněli, jen už jsme se letos naučili brát každé první oznámení data vydání s rezervou a připočítávat si k němu minimálně měsíc. A to se přesně stalo i Samovi, který se z konce srpna přesunul na 24. září.