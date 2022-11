Seriál podle The Last of Us začne nejspíš už v lednu

Není to sice ještě úplně oficiální, ale vypadá to, že seriálové zpracování vynikající hry The Last of Us začne být vysíláno už od 15. ledna příštího roku. Společnost HBO totiž tuto informaci (zřejmě nechtěně) zveřejnila ve své aplikaci. Vzhledem k tomu, že už je dávno dotočeno a existuje i parádní trailer (viz náš článek), vypadá to celkem důvěryhodně.