Šeptanda: Sága Metroid Prime Trilogy na Switch je hotova

Metroid Prime Trilogy, tedy kompilace dílů Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes a Metroid Prime 3: Corruption, která vyšla na Wii, je prý připravena pro vydání na Switch. Tvrdí to (via VGC) insider a novinář Jeff Grubb, podle nějž Nintendo čeká na vhodné načasování. To by mělo být navázáno na vydání připravovaného dílu Metroid Prime 4, jehož vývoj byl před více než dvěma lety restartován a svěřen jinému studiu. Kromě něj se chystá ni 2D akce Metroid Dread, která vyjde 8. října.