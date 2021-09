Šeptanda: Overwatch 2 vyjde nejdřív příští rok v létě

Týmová střílečka Overwatch 2 by mohla vyjít příští rok v létě. Vývoj hry pokračuje pomalu a podle některých zvěstí by se nemusela dostat k hráčům ani příští rok. Podle zdroje serveru Dexerto, který má pocházet přímo z Activision Blizzardu, to ovšem není pravda a vydání hry co nejdřív má nyní vysokou prioritu.

„Jsme si víc než vědomi toho, že ji musíme dostat ven. Takže vývojářský tým dostal za úkol, aby uzamkl stávající funkce, opravil je a poslal hru na trh. Chceme ji vydat před létem 2022,“ řekl zdroj podle Dexerto.