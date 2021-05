Sega chce, aby hry od Atlusu vycházely současně po celém světě

Atlus je dceřinou společností Segy, pod níž spadají série jako Persona či Megami Tensei. Viceprezident Segy Shuji Utsumi by byl rád, aby hry od Atlusu vycházely současně po celém světě. Poukazuje přitom na úspěch Yakuzy: Like a Dragon, která vyšla simultánně a je to nyní nejúspěšnější díl série.

„Současné celosvětové vydání na více platformách přinese titulům vítr do plachet. Samozřejmě provedeme úpravy pro jednotlivé tituly, ale rádi bychom pamatovali na globální rozšíření i u titulů společnosti Atlus,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro Famitsu (via Resetera).