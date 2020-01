Sedm let po vydání přibudou do FTL achievementy

Pokud patříte mezi lovce achievementů, nejnovější update do roguelike vesmírné strategie FTL vás určitě potěší. Přidá totiž do hry 51 achievementů, které vám možná dodají motivaci tuto sedm let starou hru znovu zapnout. Týká se to samozřejmě pouze steamové verze, nikoli té, kterou nedávno rozdával Epic Store. Ten totiž achievementy stále ještě nepodporuje.