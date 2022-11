Schwarzenegger a Jovovichová lákají na Vánoce ve World of Tanks

Populární online hra World of Tanks už nás v minulosti lákala na spolupráci s celebritami, měli jsme tu například kapely Iron Maiden, The Offspring nebo Sabaton. Tentokrát přišla řada na hollywoodské celebrity nejvyšší kategorie. „Arnie“ Schwarzenegger a Milla Jovovichová vás žádají, abyste letošní svátky netrávili jen s rodinou, ale i před herní obrazovkou. A kdo by jim mohl odporovat, že?