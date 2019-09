Scenárista prvních Dragon Age založil vlastní studio

Logo Summerfall Studios

Fanouškům „starých“ Bioware jistě není jméno Davida Gaidera neznámé. Nejen kvůli scénářům prvních dvou dílů Dragon Age, ale jeho podpis najdeme i pod klasikami Baldur’s Gate 2 a Knights of the Old Republic. Jeho další profesní kroky však již budou vést pod značkou vlastního studia Summerfall Studios. To založil v Austrálii spolu s kolegou Liamem Eslerem (například Pillars of Eternity), a i když o jejich prvním projektu zatím nic nevíme, moc bychom se divili, kdyby nešlo zase o RPG.