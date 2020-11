Poslechněte si píseň hiphopových Run the Jewels pro Cyberpunk

Nové konzole už máme v rukou, samotné hry jsou ale přece jen pořád to nejdůležitější. A žádná z nich není tak očekávaná jako Cyberpunk 2077, který by měl vyjít 10. prosince. Díky sérii Night City Wire máme poměrně přesnou představu o většině složek hry, moc se ovšem nemluví o jejím soundtracku. Nově vydaný track od hiphopového dua Run the Jewels dokazuje, že ani o jeho kvality se obávat nemusíme.