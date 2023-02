Brawler royale Rumbleverse končí už půl roku po vydání

Ačkoli free 2 play brawler royale Rumbleverse vypadal hezky, hrál se dobře a sbíral i slušné známky v recenzích, to nejdůležitější nedokázal – nalákat hráče, kteří by hru udrželi při životě. Servery budou vypnuty už 28. února a Galaxy Studios, respektive Epic Games budou vracet peníze těm, kteří ve hře utráceli. Nejnovější aktualizace také vypíná herní obchod a zpřístupňuje hráčům vše, co nabízí.