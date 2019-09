RPG The Outer Worlds má nový trailer

Novinka od RPG specialistů z Obsidianu vychází již na konci příštího měsíce a tak je ten nejlepší čas se blížeji podívat na některé herní mechaniky. V novém traileru navštívíme pracovní kolonii Halcyon, ve které funguje nezávisle na sobě několik znepřátelených frakcí. Vypadá to celé jako moderní verze Fallout New Vegas, což je přesně to, co většina fanoušků chce.