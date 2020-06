Rogue Legacy 2 vstoupí do předběžného přístupu už za měsíc

Jedna z nejlepších roguelike her (viz náš článek) posledních let se dočká pokračování. Těšit se můžete na více toho samého, jen v mnohem hezčí grafice. A ani už to nebude dlouho trvat, tedy pokud vám nevadí hrát ještě nehotovou hru v systému předběžného přístupu, kde se Rogue Legacy 2 objeví 23. července.