RimWorld a Pathfinder míří na konzole

Světy herních konzolí a herních PC se k velké nelibosti „master race“ stále sbližují a tak si již „páčkovači“ brzy budou moci vychutnat rovnou dvě zavedené klasiky. Na PS4 a Xbox One totiž míří survival strategie RimWorld i hardcore RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous. Teď ještě aby to šlo na gamepadu rozumně ovládat...