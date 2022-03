Rick a Morty už jsou i v Rainbow Six: Siege

Titulní dvojice z kresleného seriálu Rick a Morty je nyní ve formě kosmetických skinů dostupná i ve střílečce Rainbow Six Siege. Není to sice něco, co by se do vážně myšlené taktické akce nějak zvlášť hodilo, ale vzhledem k popularitě obou fenoménů se dá předpokládat, že se najde dostatek těch, kteří za ně utratí 2 160 RP kreditů, což je cca 500 korun.