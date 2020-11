Retrostřílečka Proteus vstoupila do předběžného přístupu

Prodeus chce být novým druhem retrostříleček. Jde o v jádru moderní dílo s pokročilou hrou světla a stínu a detailními animacemi, jen následně rozpixelované do podoby starých stříleček poloviny devadesátých let. A vypadá božsky. Jestli se to stejně dobře i hraje, si můžete vyzkoušet na Steamu, kam hra vstoupila v rámci předběžného přístupu. My si asi počkáme až na plnou verzi, která by měla vyjít během příštího roku.