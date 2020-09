Retro akce Ion Fury dostane přídavek

Povedená střílečka Ion Fury postavená na klasickém enginu z Duke Nukema (viz naše recenze) se dočká oficiálního rozšíření. Podle traileru to vypadá, že bychom se tentokrát mohli projet i nějakým dopravním prostředkem, prim však samozřejmě opět bude hrát především bezhlavá střelba do tupých nepřátel.