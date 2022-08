Restart Saints Row bude sázet i na příběh, ukazuje nový trailer

Série Saints Row je známá kvůli spoustě věcí, propracovaný příběh ovšem určitě není jednou z nich. To by se však mohlo v chystaném restartu změnit, ukazuje nový trailer, který je celý věnovaný nové partě hlavních hrdinů. Každému, komu už bylo víc než patnáct, se patrně při sledování jejich cool hlášek protočí oči trapností, ale není ještě důvod házet flintu do žita. Například Watch Dogs 2 nabídli podobnou partu šílenců a jaká to nakonec byla dobrá hra.

Saints Row vychází již 23. srpna na playstationy, xboxy a jak exkluzivita obchodu Epic Store.