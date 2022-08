Příšerný Resident Evil od Netflixu pokračovat nebude

Po jediné sezoně končí hraný seriál Resident Evil od Netflixu, informoval Deadline. Ačkoliv seriál podle známé hororové značky debutoval na druhém místě sledovanosti, což je slušné, po třech týdnech vypadl z nejsledovanější desítky úplně. Netflix se rozhodl měsíc a půl po vydání seriálu nepokračovat druhou sezonou.

„Suma sumárum tu máme seriál, který může opravdové fanoušky Resident Evilu tak maximálně pořádně nakrknout. Za co? Vážně, co jsme komu udělali, že nám pod hlavičkou jedné z nejlepších sérií videoher servírují filmové a seriálové braky toho nejhoršího kalibru? To nejlepší, co můžete udělat, je Resident Evil: Lék ignorovat. O nic nepřijdete,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.