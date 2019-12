Letošní Resident Evil 2 prolomil hranici pěti milionů prodaných kusů

Společnost Sony ve svém pořadu State of Play odhalila remake Resident Evil 3, který se však samozřejmě podívá i na PC a Xbox One. Stane se tak 3. dubna 2020 a součástí bude i multiplayerový mód Resistance. Vydavatel Capcom se vzápětí pochlubil, že povedeného remasteru dvojky se ke 4. prosinci 2019 prodalo přes pět milionů kusů. Je to tedy už o fous víc než originálu z roku 1998.