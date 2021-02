Remake Prince of Persia: The Sands of Time nevyjde ani v březnu

Ubisoft oznámil remake Prince of Persia: The Sands of Time loni v září a od té doby už vydání jednou odložil, a to na 18. března. Hra ovšem nevyjde ani v březnu. Ubisoft v krátkém oznámení napsal, že vydání se opět posouvá, tentokrát ovšem nový termín neprozradil. Více času prý využije k tomu, aby remake „působil svěže a zároveň zůstal věrný originálu“. Letos nás zkrátka čeká rok odkladů.