Remake Destroy All Humans! se podívá v červnu na Switch

Loni vyšel remake dnes již šestnáct let let staré a poměrně svérázné akce Destroy All Humans!, který si na Bonuswebu v recenzi vysloužil 75 procent. Letos 29. června si ho budou moci zahrát i majitelé switche. K dispozici přitom bude nejenom klasické verze se všemi vydanými skiny, ale i dvě sběratelské, konkrétně Crypto-137 Edition a DNA Collector’s Edition. Na nové video mrkněte níže.