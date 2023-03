Příběhový trailer k Redfall poodhaluje původ upírů

Ve střílečce Redfall, kterou půjde hrát až se třemi dalšími hráči, budeme bojovat proti upírům. Nejnovější příběhový trailer nám pak poodhaluje, kde se vzali. Za vše mohou experimenty vědců společnosti Aevum. Ale byl to skutečně experiment, nebo něco mnohem znepokojivějšího? To zjistíme 2. května na PC a Xboxu Series X/S, a to i skrze předplatné Game Pass hned v den vydání.