Raper Method Man složil skladbu pro chystanou hru Evil Dead

Asymetrická multiplayerová akce Evil Dead: The Game vychází již tento týden a my už se nemůžeme dočkat, až se společně pustíme do masakrování zombíků. Že půjde víc o akci než horor, dokazuje i zvolený soundtrack, který namísto klasických hororových smyčců sází moderní postupy, jak naznačuje i titulní skladba, o kterou se postaral slavný raper Method Man. Kromě Youtube ji naleznete i v běžných streamovacích službách jako Spotify, Deezer nebo Tidal.