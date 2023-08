Rainbow Six Siege vítá novou bojovnici

Populární taktická střílečka Rainbow Six Siege už běží osmým rokem a hráči si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek obsahu, přesto do ní vývojáři neustále něco přidávají. Nyní to bude nová vojačka (nebo jak se ve hře říká operátorka) Ram, což je demoliční expertka z Jižní Koreji. Níže se můžete podívat na její příběhový trailer.