Rainbow Six Extraction vyjde 20. ledna

Týmová akce Rainbow Six Extraction (dříve Quarantine), která byla v červenci odložena ze září na příští rok, vyjde 20. ledna 2022. Ubisoft přitom láká nejenom na sníženou cenu (1 299 korun), ale i dva tokeny Buddy Pass, které umožní pozvat si na 14 dní další dva kamarády. V případě zakoupení plné verze se jim postup přenese. Zda to bude stačit, uvidíme. Po plném představení na letošní E3 byla totiž řada hráčů zklamána. Extraction totiž vypadá jako přídavek pro Rainbow Six Siege.

Hra vychází na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadii a Lunu.