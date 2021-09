Vývojáři střílečky Quantum Error přesedlají na Unreal Engine 5

Sci-fi střílečka Quantum Error by měla vyjít již příští rok, vývojáři se přesto pustili do poněkud riskantního kroku. Vyměnili totiž dobře známý Unreal Engine 4 za jeho pokročilejší verzi, se kterou sami přiznávají, se teprve učí pracovat. Jestli se jim to daří, anebo ne, se můžete podívat v traileru níže.