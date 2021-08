Vyšla vylepšená verze ikonické střílečky Quake

V rámci letošní akce QuakeCon 2021 jsme se mimo jiné dočkali vydání vylepšené verze ikonické střílečky Quake, která letos slaví 25 let od vydání. Ta je nyní dostupná na PC, Switch, Xbox One (i v rámci Game Passu) a PlayStation 4, přičemž bezplatný next-gen update vyjde později. Kdo vlastní původní PC verzi na Steamu či Bethesda.net, získá novou zdarma.

Vylepšená verze zahrnuje podporu širokoúhlých monitorů, rozlišení 4K, lepší stínování, vylepšené modely a další.

„Dědictví hry Quake, která definovala hraní pro více hráčů, zůstává zachováno. Reedice podporuje lokální nebo online kooperaci až pro čtyři hráče, a to jak v kampani pro jednoho hráče, tak v původních rozšířeních. A dokonce i ve dvou přídavcích pro kampaň, které vytvořil oceňovaný tým MachineGames, vývojáři hry Wolfenstein: The New Order a Wolfenstein II: The New Colossus,“ lákají tvůrci.