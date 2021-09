V zářijovém PS Plus budou Overcooked, Predator a Hitman 2

Předplatitelé služby PS Plus si budou moct od 7. září do své knihovny zařadit trojici her. Na PlayStation 5 to bude kooperativní Overcooked v definitivní edici All You Can Eat!, která zahrnuje první i druhý díl včetně dodatečného obsahu. Na PlayStation 4 pokračujeme multiplayerovou střílečkou Predator: Hunting Grounds a Hitmanem 2.