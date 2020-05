První záběry z Fast & Furious: Crossroads vypadají příšerně

Od herního zpracování filmové série Rychle a zběsile toho moc nečekáme, přesto nás první ukázka ze hry dokázala zklamat. Pokud by Fast & Furious Crossroads měla vyjít jen na mobily, asi bychom přimhouřili oči, avšak chystá se na PC, Xbox One a PS4. A to už sedmého srpna, což autorům nedává příliš času na vylepšení.