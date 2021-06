První remaster Final Fantasy vyjde už příští měsíc

Vydavatelství Square Enix má se značkou Final Fantasy veliké plány, nebojí se ale dívat i do minulosti. V následujících měsících bude postupně vydávat remastery prvních šesti dílů této kultovní RPG série, první by přitom měl vyjít již příští měsíc. Nutno upozornit, že jde skutečně jen o remastery, nikoli remaky, nečekejte tedy, že hry budou vypadat nějak výrazně lépe než kdysi. Ostatně o jejich ambicích dostatečně svědčí to, že budou k dipozici i na mobilní telefony.