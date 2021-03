První kapitola Tell Me Why je zdarma, zbytek ve slevě

Interaktivní film Tell Me Why vypráví příběh dvojčat Allison a Tylera, kteří se vracejí do malého městečka na Aljašce prodat dům po zesnulé matce. Hru mají na svědomí tvůrci hitu Life is Strange a v recenzi jsme jí na Bonuswebu udělili osmdesát procent. Pokud vás prozatím minula a máte chuť ji vyzkoušet, první kapitola je nyní zdarma. Zbylé dvě si můžete na Steamu a MS Storu do pátku pořídit se slevou padesát procent.