První gameplay ze závodů Hot Wheels Unleashed vypadá slibně

Herní Hot Wheels Unleashed vypadají přesně tak, jak byste očekávali. Jsou to rychlé arkádové závody založené na driftování a boostu rychlosti. Z videa je patrné, že existují alternativní cesty a při skocích si v některých místech půjde výrazně ukrátit trasu. K vidění byl také pavouk, který na závodníky hází síť, nicméně na nějakou další větší interaktivitu to nevypadá. Plná verze nabídne editor tratí, režim kariéry s boss fighty i možnost hrát ve dvou na jedné obrazovce. Vychází 30. září na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch.