Project CARS 3 vyjde na konci srpna

První dva díly Project CARS byli výborné, ovšem na závodní mainstream snad až příliš realistické hry. To se má v chystaném třetím dílu změnit a hra slibuje být daleko více přístupná, aniž by ovšem ztratila něco ze své komplexity. Zní to trochu jako protimluv, ale třeba se to tvůrcům podaří. Přesvědčíme se již 28. srpna na PC, Xbox One a PS4.