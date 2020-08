Project CARS 3 láká novým trailerem

Pokračování závodní série Project CARS slibuje daleko přístupnější zážitek, než přinesly dva předchozí díly. Po zhlédnutí nového traileru se ale nabízí otázka, zdali to autoři trochu nepřehnali, hra totiž vypadá trochu jako Need for Speed. Vychází 28. srpna na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows.