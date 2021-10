Profík radí, kteří hrdinové v Hearthstone Mercenaries jsou nejlepší

Jak asi víte, z nového režimu Mercenaries v Hearthstone nejsem příliš nadšený, protože od značky Warcraft čekám víc než jen tahačku peněz ve stylu gacha her. Je ovšem úplně v pořádku, pokud to vidíte jinak a možná by vás zajímalo, které hrdiny se vyplatí levelovat. Steramer Thijs, který se Hearthstone aktivně věnuje, proto sestavil tier list. Po dvou dnech hraní je zřejmé, že se časem ještě upraví, nicméně jako první vodítko pomůže.

Hearthstone Mercenaries - tier list