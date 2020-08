Prodeje Ghost of Tsushima v Británii zůstávají silné

Jsou to sice jen oficiální krabicové prodeje v Británii, tj. bez započítání dnes již většinové digitální distribuce, přesto nám v kontextu poskytují důležité informace o tom, jak si jednotlivé hry vedou. Samurajská akce Ghost of Tsushima zůstává již třetí týden na první příčce. Z dřívějška víme, že se za první tři dny prodalo celosvětově přes 2,4 milionu kopií. Druhé místo udržel relaxační hit Animal Crossing: New Horizons, což bude letos pravděpodobně nejprodávanější hra Nintenda.

Novinka Destroy All Humans! startuje až z třetího místa, což ovšem není špatné. Server Games Industry připomíná, že aktuální remaster si při startu vede o 50 procent lépe než poslední díl Path of the Furon, který vyšel na Xbox 360 a PlayStation 3. Tedy v době, kdy se hry prodávaly hlavně krabicově.