Prodeje Final Fantasy XVI nedosahují očekávání vydavatele

Japonské vydavatelství Square Enix se odklání od výroby „tradičních“ her pro jednoho hráče a budoucnost vidí v NFT a blockchainových hrách. Naštěstí nedávné Final Fantasy XVI zůstalo těchto moderních trendů ušetřeno a nabídlo vše, co mají fanoušci na této sérii tak rádi (viz naše recenze). Za první týden se prodaly tři miliony kopií, což vůbec není špatné, vedení společnosti je to ovšem málo. Plán byl totiž ještě daleko vyšší a tak jsou podle magazínu Bloomberg finanční výsledky zklamáním.