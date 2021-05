Proběhlo další vyvažovací kolo v Hearthstone, mírně oslabil mág

Tvůrci karetní hry Hearthstone upravili poměrně slušnou várku karet, změny jsou však velmi konzervativní. Očekávalo se, co udělají s mágem a paladinem, změny ovšem nepůsobí výrazně.

Zahrání Refreshing Spring Water nyní stojí o jednu manu víc. Také paladinská First Day of School podražila o manu, ale místo dvou minionů nyní vygeneruje tři. Hysteria stojí po novém čtyři many, což působí rozumně, Crabrider si uchová efekt windfury jen v kole, kdy byl vyložen. O všech dalších změnách si přečtěte na oficiálních stránkách zde.