Příští přídavek pro Surviving Mars umožní stavět pod povrchem

Pokud si pravidelně vyzvedáváte hry zdarma na Epicu, máte skvělou budovatelskou strategii Surviving Mars (naše recenze) už určitě v knihovně. Rozdávání ovšem zdaleka neznamená, že by s ní její autoři už dál nepočítají, naopak. Již 7. září se můžete těšit na další DLC, které, jak už název Below and Beyond napovídá, nám umožní stavět i hluboko pod povrchem planety.