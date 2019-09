Překvapení, Yo-Kai Watch 4 vyjde i na PlayStation 4

Série Yo-Kai Watch, kterou lze zjednodušeně vnímat jako konkurenci Pokémonům, je historicky spjata s konzolemi od Nintenda. To se však mění s dílem Yo-kai Watch 4, který se podívá i na PlayStation 4. Pro nás se ovšem nic nemění, hra vyšla prozatím jen v Japonsku a my musíme trpělivě čekat na anglickou verzi. Ta je potvrzena, ale kdy se jí dočkáme, je ve hvězdách. U trojky to trvalo přes dva roky.