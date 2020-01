Thronebreaker: The Witcher Tales je špičková karetní hra na hrdiny pro jednoho hráče, která vyšla v říjnu 2018 na PC, PlayStation 4 a Xbox One (číst recenzi na Bonuswebu). A aniž by to kdo čekal, v úterý se objevila na e-shopu Switche. Součástí jsou digitální bonusy v podobě soundtracku či komiksu, více zjistíte na oficiálních stránkách zde.

Načasování je poměrně příhodné, po úspěchu Zaklínače na Netlixu vzrostl zájem i o Zaklínače 3. Vlna zájmu by tak mohla pomoci i spin-offu Thronebreaker.