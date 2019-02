Představení frakce The Black Tusks v The Division 2

Nové video z očekávané RPG střílečky The Division 2 představuje frakci The Black Tusks. Ta hojně využívá nové technologie, například drony, ale ve videu je k vidění i robotický pes. Kreativní ředitel Julian Gerighty dále vyjmenovává end-game obsah, například raid pro osm hráčů, sdružování v klanech a specializace s ikonickými zbraněmi, které mají velký dopad na boj. Těšíme se, vypadá to čím dál lépe! Jak vidno, tvůrci oproti jedničce od začátku nepodceňují aktivity pro hráče na maximální úrovni.

Uzavřená beta startuje 7. února, plná verze vychází vychází 15. března 2019 na PC, PlayStation 4 a Xbox One.