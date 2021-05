Předplatitelé Xboxu dostanou v červnu Injustice

Nabídka her zdarma pro předplatitele Games with Gold je dlouhodobě slabá a tento měsíc to potvrzuje. Slovenská diablovka Shadows Awekening ani plošinovka The King’s Bird nejsou příliš známé, největším tahákem je tak bojovka Injustice. Bohužel jen první díl. Ještě že máme Game Pass, kde je za drobný poplatek navíc i ve všem lepší druhý díl.