Předplatitelé Xbox Live Gold získají v listopadu Sherlocka Holmese

Předplatitelé služby Xbox Live Gold získají v listopadu již tradičně čtyři hry zdarma. Na Xbox One to budou detektivka Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (číst recenzi na Bonuswebu) a indie akce The Final Station. Pokračujeme dvojicí her na Xbox 360, které jsou ovšem hratelné i na Xboxu One. Jde o tyto kousky: Star Wars: Jedi Starfighter a Joy Ride Turbo. Více napoví video níže.