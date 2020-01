Předplatitelé Xbox Gold dostanou Call of Cthulhu a závody motorek

Napište vaše tři herní predikce pro letošní rok. Může to být cokoliv, co se alespoň trochu týká her. V prosinci se pak...

Vychází Warcraft 3 Reforged, očekávaný remaster legendární strategie

Kdo by to byl řekl, že od vydání strategie Warcraft III: Reign of Chaos letos uplyne už osmnáct let. A protože její...